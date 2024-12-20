بعد تعرضه لحادث السير.. عبدالواحد السيد: أنا بخير

تعرض عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، لحادث سير، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل مران الفريق اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

عبدالواحد السيد تعرض لحادث سير، قبل مران الفريق اليوم، ليتوجه إلى المران بصورة طبيعية وكأن شيئا لم يحدث.

وقال عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، فى تصريح لـ البوابة نيوز عن الحادث : "تعرضت لكدمات بسيطة خلال الحادث، وربنا ستر الحمد لله، وأطمئن الجميع أنا بخير".

ومن المقرر ان يلتقى الفريق الاول بنادى الزمالك، بنظيره طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.