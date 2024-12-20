بعد «البالون دور».. رودري يتفوق على فينيسيوس في جائزة جديدة

توج الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الجمعة، عن تتويج رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 عبر موقعه الرسمي.

شهدت المنافسة على هذه الجائزة صراعًا قويًا بين رودري ونجوم آخرين، أبرزهم البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، نجمي فريق ريال مدريد الإسباني.

ويأتي هذا التتويج بعد حصول رودري على جائزة الكرة الذهبية (البالون دور) لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من مجلة «فرانس فوتبول» الشهيرة.

رودري يتفوق على فينيسيوس مجددًا

حصل رودري على جائزة البالون دور، بعدما تفوق على فينيسيوس، الذي حل ثانيًا في ترتيب قائمة أفضل لاعبي في العالم 2024 في جائزة الكرة الذهبية وكذا في جائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

يذكر أن، فينيسيوس جونيور حصد جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 من «ذا بيست»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

رودري كان له دور حاسم في فوز منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024، التي أقيمت في ألمانيا الصيف الماضي.