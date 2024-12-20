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الجمعة 20 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الحب عضلة" يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

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يصدر قريبا عن دار مسار للنشر والتوزيع، كتاب "الحب عضلة"، للكاتب محمد سعيد.
الكتاب، الذي يشارك به خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يتألف الكتاب من مجموعة من المقالات، التي تقع في قرابة 194 صفحة من القطع المتوسط، ويعد محاولة لتبسيط نظريات علم النفس المعقدة ومواضيعها المتشعبة بأسلوب سلس وبسيط بالعامية المصرية، حتى تناسب القاريء العادي، وتساعده على فهم نفسه وغيره والحياة،  انطلاقا من رؤية تتعرَّض لعلم النفس باعتباره علم يخص كل إنسان على حد سواء ، وليس علما نخبويا ينحصر تداوله في الأكاديميات وبين فئة محددة من المختصّين.
 

معرض القاهرة الدولي للكتاب الحب عضلة كتاب الحب عضلة