أبراهام على رأس تشكيل ميلان أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هيلاس فيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره هيلاس فيرونا بملعب مارك بينتجودي، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد الإنجليزي تامي أبراهام على رأس تشكيل ميلان أمام هيلاس فيرونا، حيث يقود الهجوم بجانب النيجيري صامويل تشوكويزي والبرتغالي رافائيل لياو.

يبدأ أبراهام أساسيًا في مباراة الليلة، في ظل غياب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي يغيب بسبب الإصابة.

يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز السادس عشر وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إيمرسون رويال - ماتيو جابيا - ماليك ثياو - أليخاندرو خيمينيز

خط الوسط: فيليبو تيراكيانو - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: صامويل تشوكويزي - تامي أبراهام - رافائيل لياو.