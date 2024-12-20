10 شهداء فلسطينيين بينهم 7 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا النزلة شمال غزة

استشهد 10 فلسطينيين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، منزلا في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة خلة في جباليا النزلة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين، بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45.206 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107.512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

من جهة أخرى.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. من مدخلها الجنوبي، وتمركزت في سوق الذهب وسط المدينة، وأعاقت حركة مرور وتنقل مركبات المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فرعون وضاحية ارتاح، جنوب طولكرم.