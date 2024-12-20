فوز سيدات المقاولون العرب على بيراميدز بثلاثية نظيفة

حقق فريق سيدات المقاولون العرب لكرة القدم فوزًا كبيرا على فريق بيراميدز، حيث انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب بيراميدز بنتيجة 3-0.

سجلت الأهداف في الشوط الثاني، حيث أحرزت حبيبة شاكر الهدف الأول في الدقيقة 48، تلتها عبير محمد بتسجيلها الهدف الثاني في الدقيقة 70، واختتمت نورا محمد هدفها الثالث في الدقيقة 75.

تأتي هذه النتيجة ضمن سلسلة انتصارات الفريق، تحت قيادة الجهاز الفني المتميز برئاسة الكابتن يسري عبد الغني، مع إشراف الكابتن مجدي مصطفى على الكرة النسائية، وقيادة الكابتن هبة رزق كمدير فني،بمساعدة الكابتن محمد زيادة كمدرب عام، والكابتن عمر شكر مدربًا لحراس المرمى، والكابتن أحمد صفا كمدير إداري، بالإضافة إلى الدكتورة رهف كأخصائي إصابات ملاعب.