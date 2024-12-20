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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائي هجومي في تشكيل لايبزيج أمام بايرن ميونخ بالدوري الألماني

لايبزيج
لايبزيج
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أعلن ماركو روز، المدير الفني لفريق لايبزيج، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق لايبزيج، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد ثنائي هجومي في تشكيل لايبزيج أمام بايرن ميونخ، إذ يقود البلجيكي لويس أوبيندا الهجوم بجانب السلوفيني بنجامين سيسكو.

يغيب الهولندي تشافي سيمونز عن صفوف لايبزيج أمام البايرن؛ بسبب الإصابة في الكاحل، تبعده عن الملاعب لأسابيع.

يحتل لايبزيج المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة، بينما يتصدر بايرن ميونخ الترتيب بـ33 نقطة.

تشكيل لايبزيج لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: بيتر جولاتشي

خط الدفاع: نيكولاس سيوالد - أوبران - جيرتويدا

خط الوسط: هنريش - باومجارتنر - شلاجر - فيرميرين - أنطونيو نوسا 

وفي الهجوم: لويس أوبيندا - بنجامين سيسكو.

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