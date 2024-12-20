هاري كين يعود لقيادة تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، نظيره لايبزيج على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج عودة الهداف الإنجليزي هاري كين، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ، التي لحقت به مؤخرًا.

يعاون كين في الخط الهجومي، الثلاثي: مايكل أوليسي، ليروى ساني، وجمال موسيالا، في ظل غياب كينجسلي كومان وسيرج جنابري للإصابة.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: دانيال بيريتز

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - ليروى ساني.