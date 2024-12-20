سامح قاسم يكتب: الأدب السوري وازدواجية الألم

الجمعة 20/ديسمبر/2024 - 08:28 م

سوريا إحدى المنارات الثقافية الكبرى في العالم العربي، امتزجت فيها الأصالة بالحداثة لتشكّل مدرسة شعرية متفردة. برزت في العصر الحديث مجموعة من الشعراء السوريين الذين أعادوا تشكيل القصيدة العربية بأساليب مبتكرة، وحمّلوها معانٍ وطنية، وقومية، وإنسانية، فضلًا عن غوصهم العميق في الذات والوجدان.

وقد تميز الشعر السوري بالتنوع، حيث جمع بين الشكل التقليدي والقصيدة الحرة، وظهر فيه مزج فريد بين التقاليد التراثية وروح الحداثة. عالج الشعراء قضايا التحرر الوطني، الاغتراب، الحب، والموت، بلغة تجمع بين الرمزية والتعبير الواقعي.

يُعتبر بدوي الجبل أحد أعمدة الشعر التقليدي في سوريا، حيث صاغ قصائده بلغة عربية فصحى تحتفي بالبيان الكلاسيكي، وتعكس ولاءً قويًا للوطن والقيم الإنسانية. كان شعره غنائيًا وعموديًا، لكنّه حمل بين أبياته أصوات الثورة والتمرد.

ديوان الشعر السوري يضم أيضا عمر أبوريشة الذي تغنّى بالوطن، وكرّس شعره لخدمة القضية الوطنية والقومية. امتازت قصائده بالأسلوب البلاغي العميق واستخدام الرمز للتعبير عن التحديات السياسية والاجتماعية.

لا يُمكن الحديث عن الشعر السوري دون الوقوف عند محطة نزار قباني، شاعر الحب والثورة. نقل قباني القصيدة العربية إلى عصر جديد، حيث كسر التقاليد الشكلية، وجعلها أقرب إلى حياة الإنسان العادي. تناولت قصائده موضوعات الحب، المرأة، الحرية، والقضايا القومية.

عند الحديث عن الشعر السوري لا نستطيع أن ننسى شاعر الحداثة وصوت الفقراء، محمد الماغوط، وهو أحد أبرز رواد قصيدة النثر في العالم العربي. تميز شعره بالبساطة، وعمق الدلالة، واحتفاء بالإنسان المُهمش، وغلبت عليه النزعة السوداوية والتأمل في معاني الحياة.

هناك أيضا رياض الصالح الحسين الذي استطاع أن يصوّر الحياة اليومية بكل بساطتها وتعقيداتها. كُتبت قصائده بلغة حداثية تعبر عن صراع الإنسان مع الفقد والوحدة.

لا يُذكر الشعر العربي بوجه عام والشعر السوري بوجه خاص إلا ويُذكر معهما أدونيس أحد أبرز المجددين في الشعر العربي، وقد أثرى الشعر السوري بمضامين فلسفية وصوفية عميقة. غاص في النفس البشرية، واستعان بالرموز والأساطير لتقديم رؤيته للعالم.

يمكننا القول بعد الاطلاع على والتأمل في الأدب والشعر السوري أن الهوية الشعرية السورية امتازت بالقدرة على التجدد، حيث استطاعت أن تحتضن الإرث العربي الكلاسيكي وتُدخل عليه أساليب الحداثة. شكّلت سوريا من خلال شعرائها محطة ثقافية ذات ثقل، فصارت قصائدهم شاهدةً على روح عربية تتطلع دومًا للحرية والجمال.

الشعر السوري هو سجلّ حافل للحياة السورية بأبعادها الوطنية والإنسانية. لقد عبّر الشعراء السوريون عن معاناة شعبهم وأحلامه بحساسية عالية ولغة متجددة، فحفروا أسماءهم في الذاكرة الأدبية العربية. إن هذا الإرث الشعري الكبير ليس مجرد كلمات، بل نبض حياة وشهادة على حقبة من الزمن، حيث امتزج الألم بالأمل، والنضال بالحلم.

الأدب السوري قبل "الثورة" حمل في طياته بذور المقاومة بشكل رمزي، حيث عالج القضايا الكبرى من خلال اللغة الشعرية والثورية. إلا أن أحداث "الثورة" أجبرت الأدب على أن يصبح أكثر وضوحًا، وأكثر مواجهة للواقع السياسي والاجتماعي. فجاءت النصوص الأدبية تعبيرًا مباشرًا عن الألم السوري، عن الدماء المسفوكة، والمنازل المدمرة، والأحلام المنكسرة.

لم يكن الشعر السوري وحده في طليعة من عبّروا عن روح الثورة. كانت الرواية أيضا بمثابة وسيلة لتوثيق الواقع بجرأة. حيث تناولت الروايات السورية موضوعات النزوح، فقدان الأحبة، انهيار المجتمعات، وأهوال الحرب. أحد أبرز الأصوات في هذا السياق كان خالد خليفة، الذي قدّم في روايته "الموت عمل شاق" شهادة مؤثرة عن معاناة العائلة السورية في ظل الحرب.

القصة القصيرة في سوريا كانت سلاحًا آخر. كاتب مثل زكريا تامر، الذي اشتهر بلغة مكثفة وحادة، قدم صورًا رمزية وثورية منذ زمن بعيد.

مع تهجير ملايين السوريين إلى المنافي، أصبحت الغربة موضوعًا محوريًا في الأدب السوري. استطاع الأدباء في الشتات أن يوثقوا الحنين للوطن والتجربة المرة للجوء، مقدمين أدبًا يعكس ازدواجية الألم: ألم الغربة وألم الوطن الجريح.