معلومات عن معركة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، التي تقام غدًا السبت ، على ملعب مونتجويك، في قمة الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحتضن ملعب مونتجويك، معقل برشلونة في الموسم الحالي، المعركة الكروية بين الفريق الكتالوني ونظيره الأتلتي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة حصدهم من 18 مباراة، سجل خلالهم البلوجرانا 50 هدفًا واهتزت شباكه 20 مرة، بينما يحتل الفريق المدريدي المركز الثاني في مسابقة «لا ليجا» برصيد 38 نقطة أيضًا، بعدما خاض 17 مباراة، وسجل لاعبو الروخي بلانكوس 31 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

يدخل فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك المباراة بهدف تحقيق الثلاث نقاط، خاصة بعد الأداء الباهت في الفترة الأخيرة، كما يفقد البرسا خدمات نجمه الشاب لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية، والتي تحرمه من اللعب لمدة شهر.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ولكن الفريق الكتالوني يخوض هذه المواجهة بأفضلية نفسية على نظيره العاصمي، حيث حقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في آخر 5 مواجهات، وحسم التعادل مباراة واحدة وذلك في جميع البطولات، سجل خلالها لاعبو كبير الكتلان 10 أهداف، بينما سجل لاعبو الأتلتي 4 أهداف فقط، وعجز رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن التسجيل في مرمى برشلونة في آخر 4 لقاءات جمعت بينهما.

ولم يتعرض برشلونة للهزيمة في 24 مباراة جمعته بالفريق المدريدي على أرضية ميدانه في آخر 25 مباراة منهم في جميع المسابقات.

أما أتلتيكو مدريد يدخل اللقاء منتشيًا؛ لما حققه من نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، حيث تمكنت كتيبة المدرب سيميوني من تحقيق الفوز الـ11 على التوالي في جميع المسابقات، بمباراته الأخيرة ضد خيتافي، وكذا الانتصار في المباراة السادسة تواليًا في الدوري الإسباني.

أبرم أتلتيكو مدريد صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها: الإنجليزي كونور جالاجير، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، النرويجي ألكسندر سورلوث، الفرنسي كليمنت لونجليت.