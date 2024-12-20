«مجدي الوصيف» سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح

اعتمدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم الجمعة، أكبر حركة تغيرات في تاريخ المحليات والتي تضمنت 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية، وشملت تعيين اللواء مجدي محمد الوصيف سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح، خلفًا للواء أشرف مصطفى محمد إبراهيم لإحالته لسن التقاعد، وأيضًا تعيين المهندس حسين مفتاح السنيني سكرتيرًا عامًا مساعدًا.

اللواء مجدي محمد عبده الوصيف، ولد بمركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، وتخرج في الكلية الحربية عام 1990 وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وعمل بالمخابرات الحربية قبل انتقاله للوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية، وسبق وعمل رئيسًا لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ثم رئيس حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم (346) لسنة 2019م، ثم سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة جنوب سيناء في يونيو 2020م، وانتقل في الحركة التي تلتها سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة دمياط في مارس 2021م، وتم تعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة مطروح في ديسمبر 2024م.

حصل «الوصيف» على العديد من الدورات التدريبية، وتم تكريمه وحصل على العديد من شهادات التقدير والمداليات، منها شهادة تقدير من الكتيبة الأمريكية بشرم الشيخ التابعة لقيادة القوة متعددة الجنسيات بسيناء، ونوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى، وميدالية 25 يناير.

أما المهندس حسين السنيني، فكان مكلفًا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للقيام بعمل السكرتير العام المساعد للمحافظة في نوفمبر 2023 عقب إحالة العميد حاتم السبع لسن التقاعد، وكان يشغل وقتها مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام، وقبلها مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، وأيضًا شغل منصب منسق الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي التابعة لوزارة التعاون الدولي، كما تولى منصب منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لحوالي 55 قيادة محلية، كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات أخري إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.