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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المجلس القومى للمرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية بداية
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في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظم المجلس القومي للمرأة معسكر التنشئة المتوازنة بمحافظات الجيزة والشرقية والوادى الجديد والمنيا، مستهدفًا عدد من الأسر بهذه المحافظات، وتهدف المعسكرات إلى تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة وتنمية قدرات الأفراد على بناء علاقات أسرية صحية ومتوازنة، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

كما تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها ورش عمل تفاعلية، جلسات توعوية، وحلقات نقاش، كما تناولت الورش العديد من الموضوعات التى تهم كل أسرة، كما أتاح المعسكر فرصًا للأهالي للتعبير عن تحدياتهم ومشاركة تجاربهم، مما ساعد على خلق بيئة داعمة ومثمرة.

و تضمنت الورش أيضاً أنشطة فنية وحرفية للأطفال مثل الرسم والتلوين وقصص تربوية عن التعاون والتواصل وتحمل المسئولية وأيضا تصميم أشكال كرتونية وفك وتركيب البازل.
 

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