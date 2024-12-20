علي الزهدي يحقق الفوز الأول للجونة في الدوري

انتهى مباراة الجونة وإنبي في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

استطاع فريق الجونة تحقيق فوزه الأول في الدوري بهدف نظيف، بعد أن سيطر التعادل السلبي على المباراة خلال الشوط الأول.

أحرز الهدف اللاعب علي الزهدي في الدقيقة ٨٥.

و يُعد هذا الفوز هو الأول لفريق الجونة في مسابقة الدوري بعد التعادل في ثلاث مباريات مع زد والمصري، و سموحة بدون أهداف، مقابل خسارة واحدة كانت أمام غزل المحلة بنتيجة 1-0.

كان قد أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، في إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.

ضم تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: محمود علاء.

الدفاع: أليو جاتا – أحمد سام – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا.

الوسط: بلال السيد – أكيم فافور – عبدالجواد تعلب.

الهجوم: علي الزاهدي – حسام إيفونا – أوجو صامويل.

وجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – عصام صبحي – رضا صلاح – محمد محمود – سيف الدين شيكا – أحمد عبدالرسول – نور السيد – حسن ياسين – أرنو راندريانانتيناينا.