صلاح عبدالله: أنا ونبيل الحلفاوي ضربنا مثل في نبذ التعصب الرياضي

كشف الفنان صلاح عبدالله عن علاقته الإنسانية مع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وحجم التاريخ الفني والصداقة التي جمعتهما.

وقال الفنان صلاح عبدالله في مداخله له في البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم" تقديم الإعلامية انجي علي، أنه رغم اختلاف انتماؤه الرياضي كزملكاوي، عن الفنان نبيل الحلفاوي والذي كان شديد الأهلاوية، إلا أنهم لم يختلفا يوماً واحداً بسبب مباريات كرة القدم.

وتابع احديثه "ضربنا مثل في نبذ التعصب الرياضي، كنا نحفل على بعض ونهزر لكن في حدود الاحترام، وعمري ما أسمح لحد من جمهور الزمالك يقوله كلمه، وهو كمان عمره ما سمح لأهلاوي متعصب يقول كلمة".

وأكد الفنان صلاح عبدالله أن السوشيال ميديا بها لجان، وتدعو للتعصب وخلق أجواء من الكراهية والتجاوزات، ليس في الرياضة فقط، وإنما في السياسة والفن وفي كل المجالات.

واختتم حديثه "نبيل الحلفاوي إنسان جميل وفنان كبير، ومحترم وله تقدير كبير من كل الجماهير سواء الرياضه أو الفن، ربنا يرحمه ويصبرنا".