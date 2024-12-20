المدير الفني لفريق الكرة النسائية بالزمالك يكشف لـ"البوابة نيوز" تفاصيل خناقة مواجهة الجونة

كشف عادل حسين المدير الفني لفريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، عن حقيقة وجود أزمة واشتباك خلال مباراة اليوم امام نادي الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان الأزمة ترجع لمدة طويلة بين احد لاعبات الفريق والمدير الفني لنادي الجونة الكابتن محمد همام، لافتا إلى أن الجهاز الفني قام بعمل عدة جلسات مع اللاعبة للسيطرة على انفعالاتها قبل المباراة ، وراعى عدم استبعاد اللاعبة بهدف التأكيد على اهمية وجودها في الفريق كلاعبة.

واشار إلى ان الكابتن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادي عقد جلسة مع اللاعبة لتأهيلها للمباراة والتأكيد على عدم افتعالاها لأي أزمات خلال المباراة على خلفية ازمتها مع مدرب الجونة .

واكد عادل حسين ، ان اللاعبة قامت بإحراز احد أهداف المباراة ، وعند محاولاتها للاحتفال بشكل خاص ، سيطر كابتن الفريق عليها منعا للظن بانها قد تفتعل مشكلة، ثم قمت بأخراجها من المباراة منعا لاثارة اي مشكلة وعلى اثر ذلك انفعلت اللاعبة هي وأسرتها المتواجدة داخل الملعب .

ونفى وجود اي مشكلة او حدوث اى ازمه له مع اللاعبة ، مؤكدا ان الفوز أمام فريق الجونة اليوم كان هو الهدف الرئيسي مثل اي مباراة لحصد نقاط جديدة .

كانت قد تعرضت لاعبة كرة قدم نسائية فدوى عصام أثناء وجودها كلاعبة بفريق الطيران لواقعة اعتداء بالضرب من قبل مدرب فريق منافس (تايجر) الذي اصبح الان مدرب لفريق الجونة خلال مباراة ودية بين الأخير ونادي الطيران.

وسردت تفاصيل الواقعة، قائلة إنها اشتبكت مع لاعبة الفريق المنافس، وهو أمر معتاد في كل دوريات العالم، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالمدرب وهو ينهال على ظهرها بالضرب.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية ، أن فريقها كان يخوض لقاء وديا مع تلك الأكاديمية، وخلال آخر خمس دقائق من عمر المباراة تفاجأت بهذا المدرب يعتدي عليها. بلكمات متتالية .

وأوضحت أن المدرب انهال عليها باللكمات حتى سقطت أرضاً، ليواصل تعنيفها وضرب رأسها بالأرض عدة مرات.

وأشارت إلى أن المدرب ارتكب هذا الفعل لمجرد أنها اشتبكت بالأيدي مع لاعبة تحت قيادة هذا المدرب، لافتة إلى أن حكم المباراة لم يتخذ أي قرار حول اشتباكها مع لاعبة الفريق المنافس لفريقها، ليتفاجأ هو الآخر باعتداء المدرب عليها. .

من جانبه، أكد الكابتن محمد همام، مدرب فريق تايجر، أنه تدخل سريعا لإنقاذ الفتاة خاصة بعد تأخر الحكم لفض الاشتباك، لذا قام بإبعاد فدوى بالقوة.

وأشار في مداخلة تلفزيونية، إلى أن فدوى عصام تريد تحقيق الشهرة عن طريق هذه الواقعة التي حرفتها عبر وسائل الإعلام ما عرضه للنقد الشديد من المصريين، حيث تلقى رسائل سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.