ميسي يقود تشكيل زد أمام فاركو في الدوري

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فاركو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره فاركو بملعب استاد المكس، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء.

يقود مصطفى سعد ميسي تشكيل زد أمام فاركو، حيث يتواجد ضمن ثلاثي هجومي، رفقة عبد الرحمن البانوبي وديلسون كاموني.

خسر زد من غزل المحلة في المباراة الماضية بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

يحتل فريق زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فاركو في المرتبة السادسة وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل زد لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي، ديلسون كاموني، عبد الرحمن البانوبي.