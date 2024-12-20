وسط استعدادات ضخمة ومشاركة أقوى المنتخبات.. «خليجي 26» تنطلق غدًا.. صراع الأبطال على اللقب الأعرق خليجيًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى منطقة الخليج العربي غدًا صوب الكويت، التى تستعد لاستضافة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" البطولة التى طالما كانت مسرحاً للإثارة والندية، تجمع المنتخبات الخليجية فى أجواء مفعمة بالحماس والتنافس الشريف على اللقب الأغلى.

ومع اقتراب صافرة البداية، ترتفع وتيرة الترقب وسط استعدادات ضخمة ومشاركة أقوى المنتخبات التى تطمح لتحقيق المجد الكروى فى هذه النسخة المميزة.

فى أجواء مثالية ومع ملاعب حديثة وجاهزة لاستقبال هذا الحدث الكبير، تسعى الكويت، صاحبة التاريخ العريق فى البطولة، لتقديم نسخة استثنائية تجمع بين التميز التنظيمي ومتعة كرة القدم الخليجية.

فمن سيكتب التاريخ؟ ومن سيتربع على عرش الكرة الخليجية؟ الإجابة تبدأ غدًا مع صافرة انطلاق خليجى 26.

تنطلق غدًا المنافسات حيث تستضيف الكويت هذه النسخة الجديدة من البطولة التى تعد من أعرق البطولات الكروية فى منطقة الخليج العربي. الحدث الكبير الذى سيجمع أقوى المنتخبات الخليجية فى منافسة شرسة على اللقب، وسط تجهيزات مميزة وملاعب حديثة.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات قسمت إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت (البلد المستضيف)، الإمارات، عمان، وقطر، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية، العراق، البحرين، واليمن. تتأهل الفرق المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث تحسم هوية المتأهلين للمباراة النهائية.

الملاعب والتجهيزات

وتقام مباريات البطولة على ملعبين رئيسيين فى العاصمة الكويتية؛ حيث سيستضيف استاد جابر الأحمد الدولي، الذى يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع، معظم مباريات المجموعة الأولى ومباريات الأدوار الإقصائية، بينما تلعب مباريات المجموعة الثانية على استاد جابر المبارك الحمد الصباح، الذى سيشهد افتتاحه الرسمى مع انطلاق البطولة.

البطل التاريخي

المنتخب الكويتى يدخل البطولة بصفته صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج، حيث حقق اللقب عشر مرات سابقة، ويعد أبرز المنتخبات المرشحة لاستعادة اللقب وسط دعم جماهيرى كبير.

على الجانب الآخر؛ يدخل المنتخب العراقى حامل لقب النسخة الماضية "خليجى 25" البطولة وعينه على الاحتفاظ باللقب بعد عروضه القوية فى الفترة الأخيرة.

آمال الأخضر

المنتخب السعودى يعتبر من أبرز المرشحين فى هذه النسخة بعد قراره المشاركة بالتشكيلة الأساسية، وهو ما يعزز حظوظه فى المنافسة على اللقب.

كما يسعى المنتخب القطرى إلى تحقيق إنجاز جديد بعد غياب التتويج عن منصات البطولة لسنوات، فى حين يأتى المنتخب الإماراتى مدججا بالنجوم وعازما على استعادة مجده فى البطولة.

من المتوقع أن تكون البطولة مشتعلة منذ صافرة البداية، خاصة أن المنتخبات الخليجية جميعها تمر بفترة ازدهار فنى وتطور واضح فى الأداء.

الأجواء الجماهيرية ستكون حافلة بالإثارة والحماس، حيث تستعد الجماهير الخليجية للحضور بكثافة لدعم منتخباتها، مما يُضفى على البطولة رونقًا خاصًا.

الكويت تُراهن على نجاح استضافة خليجى 26 فى ظل استعداداتها الكبيرة وتجهيزاتها التى تهدف إلى تقديم نسخة مميزة على كل الأصعدة، سواء داخل الملاعب أو خارجها.

بطولة خليجى 26 ستكون بلا شك ساحة مفتوحة للمنافسة، حيث يتطلع كل منتخب إلى كتابة التاريخ والتتويج باللقب الأغلى على مستوى المنطقة.