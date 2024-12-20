“التجمع الصيدلي" يطالب بمساواة صيدلة امتياز بباقي كليات القطاع الطبي

أعلن الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلى المصري، دعم ومساندة طلبة امتياز كليات الصيدلة، والبالغ عددهم مايقرب من 12 ألف و٧٠٠ طالب، وذلك فى الدعاوى التي أقاموها أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب والتي وصلت لأكثر من ٧٠ دعوى، مقرر النظر فيهما بجلسة يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر الجارى.

وأضاف، أن طلبة امتياز صيدلة طالبوا فى الدعاوى المقامة بمساواتهم بإمتياز باقي كليات القطاع الطبى، حيث أن الإمتياز في باقي الكليات الطبيه هو شرط لمزاولة المهنة وليس شرط للتخرج، كما يتم احتساب سنة الامتياز سنة خبرة و يصرف لهم مكافأة شهرية .

وأوضح "منصور"، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري الامتياز للصيادلة بهدف زيادة مهارات الخريج، لتصبح مدة الدراسة خمس سنوات بالاضافة الى سنه الامتياز، واول دفعه إمتياز هي دفعه صيدلة الحالية التي حتي الآن لا نستطيع الحسم هي دفعه خريجة صيدله 24 ام 25، لانه وفقا للقانون يعد الطالب خريج بعد خمس سنوات وسنة الامتياز تدريب فقط وهو مالم يتم حسمه بعد.

من جانبه قال محمد حسام، طالب بسنة الامتياز بكلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، إن الامتياز الحالي فاقد لكل مميزات الامتياز لخريجي الكليات الطبية كما ان تطبيق سنة الامتياز بهذه الصورة يضر بمستقبلهم حيث انهم التحقوا بالكليه سنه 2019 و سنه التخرج من المفترض يتم احتسابها بعد الانتهاء من سنوات الدراسه الخمسة أسوة بباقى الكليات بالقطاع الطبى وسنة الامتياز تحتسب خبره ليتمكن الصيدلى من فتح صيدلية وتسجيل مدير ولا ينتظر سنه أخرى للقيام بذلك.



وأضاف أنه ليس من العدل أن يتكبد طالب الكليات الخاصة مصاريف دراسة كاملة مقابل أداء الامتياز بل مفترض يحصل علي مكافأة مثلما يحدث مع الكليات الطبية الأخرى.



وأوضح أنه توجد قرارات استندت عليها الدعوى المقامه من قبل طلبة كليات الصيدلة بسنة الامتياز تثبت تضارب القرارات فى هذا الشأن وأهمها اقرار المجلس الأعلى للجامعات امتحان فى شهر مايو 2025 كتصريح أول لمزاولة مهنة الصيدلة للخريجيين بشرط حصول الطالب على بكالوريس صيدلة وهو ما يتعارض مع الوضع الحالى الذى يعتبر الصيدلى مازال دارس فى سنة الامتياز وليس خريج، كما انه يوجد قرار وزارى تضمن أحقية طلبة سنة الامتياز بصرف مكأفات شهرية باعتبارهم خريجيين وهو مالم يطبق.