بالأسماء.. إصابة 7 مواطنين في انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية

أصيب 7 مواطنين بكسور وجروح، اليوم الجمعة، أثر انهيار شرفة عقار مكون من 6 طوابق في منطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه أول بالإسكندرية.



تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار بشارع مكة المكرمة متفرع من شارع 30 أبو خروف بجوار صيدلية مغاغة بمنطقة العصافرة قبلي بدائرة القسم.

على الفور تم انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي المنتزه ثان رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ

تبين من الفحص أن العقار المشار إليه، مكون أرضي و6 طوابق علوية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بكل طابق شقة واحدة، مأهول بالسكان.

وكشفت المعاينة انهيار شرفة الطابق السادس على المارة في الشارع ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما . لم يستدل على وجود قرارات صادرة للعقار من الجهة الإدارية

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق



حصلت البوابة نيوز على أسماء المصابين:



1. *مجدي مصطفى إبراهيم*: 62 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (4 سم)، كسر بالضلوع.

2. *جابر محمد جابر*: 52 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (2 سم).

3. *شعبان طارق أحمد*: 8 سنوات، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه ما بعد الارتجاج.

4. *إيمان سليمان محمد*: 43 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (15 سم)، كسر بالذراع الأيسر.

5. *باسل طارق أحمد*: 6 سنوات، جرح قطعي بالفخذ الأيمن (6 سم).

6. *مدثر طارق أحمد*: سنة ونصف، سحجات بالوجه، جرح قطعي أسفل العين اليسرى، اشتباه ما بعد الارتجاج.

7. *حمدية عبد المنعم عبد العزيز*: 49 سنة، جروح متفرقة