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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يحصد الجائزة الرابعة عن شهر نوفمبر

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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حصد النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة عن شهر نوفمبر 2024، ليواصل الظفر بالجوائز الفردية خلال الشهر الماضي.

سجل محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 13 هدفًا، كما صنع 9 أهداف أخرى، خلال 15 مباراة خاضها حتى الآن.

وتألق صلاح بشكل لافت للأنظار في شهر نوفمبر مع الريدز، إذ شارك في 3 مباريات، وأسهم في 5 أهداف، بواقع تسجيله 4 أهداف وصناعة هدف.

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر، المقدمة من جمعية اللاعبين المحترفين.

وفاز الفرعون المصري بهذا الجائزة، وفقًا لتصويت واختيار جماهير رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

محمد صلاح يحصد 4 جوائز عن شهر نوفمبر

وبذلك، ظفر صلاح بـ4 جوائز مع ناديه خلال شهر نوفمبر الماضي، هم: أفضل لاعب فى شهر نوفمبر في نادي ليفربول، أفضل هدف فى شهر نوفمبر لنادي ليفربول، أفضل لاعب فى  شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب فى شهر نوفمبر في الدوري الانجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين.

يتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

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