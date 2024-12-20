الكشف الطبي بالمجان على 1272 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أطلقت مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية بعطا الله تردد عليها ١٢٧٢ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بعزبة العمدة بمركز فارسكور جاءت فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتضمنت ٨ عيادات تخصصية ، و عدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

حيث أعلن الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة ، أن القافلة تردد عليها ١٢٧٢ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٥ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و استصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة، وأيضًا إجراء ٢٣٩تحليل بمعمل الدم و ٤٠ تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٢٤ حالة بالأشعة و ٣٠ حالة أخرى بالسونار، علاوة على فحص ١٠٩حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٠٢مواطن.

كما نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر سعد المركزى من انقاذ حياة شاب مصاب بجرح نافذ في الصدر، حيث وصل الشاب إلى المستشفى مصاب بجرح نافذ فى الصدر بطعن سكين من الخلف، و على الفور تم تجهيز غرفة العمليات التعامل مع الحالة من قبل فريق العمليات بالمستشفى، حيث تم اصلاح تهتك الرئة اليمنى ونقل المريض بعد العملية إلى قسم الرعاية المركزة للوضع تحت الملاحظة الدقيقة لحين استقرار حالته.