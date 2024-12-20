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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة الجونة وإنبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهى منذ قليل الشوط الاول  لمباراة الجونة وإنبي في اللقاء الذي يجمعهما اليوم على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر التعادل السلبي على المباراة ، رغم محاولات الفريقين في البحث عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لصالحهم في الدوري 

كان قد أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي ، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.

ضم تشكيل الجونة :
حراسة المرمى: محمود علاء.
الدفاع: أليو جاتا – أحمد سام – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا.
الوسط: بلال السيد – أكيم فافور – عبدالجواد تعلب.
الهجوم: علي الزاهدي – حسام إيفونا – أوجو صامويل.
وجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – عصام صبحي – رضا صلاح – محمد محمود – سيف الدين شيكا – أحمد عبدالرسول – نور السيد – حسن ياسين – أرنو راندريانانتيناينا.

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