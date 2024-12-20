التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة الجونة وإنبي

انتهى منذ قليل الشوط الاول لمباراة الجونة وإنبي في اللقاء الذي يجمعهما اليوم على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
سيطر التعادل السلبي على المباراة ، رغم محاولات الفريقين في البحث عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لصالحهم في الدوري
كان قد أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي ، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.
ضم تشكيل الجونة :
حراسة المرمى: محمود علاء.
الدفاع: أليو جاتا – أحمد سام – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا.
الوسط: بلال السيد – أكيم فافور – عبدالجواد تعلب.
الهجوم: علي الزاهدي – حسام إيفونا – أوجو صامويل.
وجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – عصام صبحي – رضا صلاح – محمد محمود – سيف الدين شيكا – أحمد عبدالرسول – نور السيد – حسن ياسين – أرنو راندريانانتيناينا.