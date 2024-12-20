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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي في الصدارة.. تعرف على نتائج الجولة الـ 13 من دوري الكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انتهت اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري لكرة القدم النسائية. 

وشهدت هذه الجولة، مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

ويتصدر النادي الأهلي بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف حتى الان جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية بفارق ٣٣ نقطة.

وجاءت نتائج الجولة كالاتي:

اتحاد بسيون 1-1 المعادى و اليخت 

الاتحاد السكندري و مودرن سبورت (تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية)

الجونة  1-6 الزمالك 

بيراميدز 3-0 المقاولون العرب 

مسار إف سي 3-0 زد إف سي 

بالم هيلز 11-0 الأهلى  

المصري1-1 إنبي 

الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري لكرة القدم النسائية الدوري الأهلى الزمالك الكرة النسائية مسار