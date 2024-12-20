كاتب صحفي: استضافة قمة الدول الثماني يدل على التقدم السياسي لمصر

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن توقيت استضافة مصر قمة الدول الثماني النامية الثماني يدل على التقدم السياسي الذي أحرزته خلال السنوات الماضية، وأن الدولة المصرية تتنهج أسلوب التنمية والسلام و تعزيز الاقتصاد، منوهًا أن المؤتمر يركز على عده نقاط أهمها الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف عز الدين خلال لقائه علي قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض على الدول في المؤتمر تطبيق ونقل الخبرات في برنامج حياة كريمة و تكافل وكرامة، وهي من أكبر البرامج الحمائية الاجتماعية والتي جرى تقنينها بقانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصادي، أن المكان الذي عُقدت فيه القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد نظرات الإعجاب والوفود من رؤساء الدول، بالإضافة إلى التقدم القياسي الذي شهدته الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

وأكد، أن المؤتمر يركز على نقاط مهمة، هي الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد كونه مستقبل الغد، في إطار الإصلاحات الاقتصادية، والتطور الكبير في مجال التكنولوجيا ومشروعات برامج الحماية الاجتماعية.