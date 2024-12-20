محمد رياض: ترميم الأعمال الفنية مهم لحفظ التاريخ الفني المصري لكل الأجيال

أشاد الفنان محمد رياض بخطوة ترميم الأعمال الفنية، وأكد أنه في منتهي السعادة أثناء مشاهدته فيلم "قشر البندق"، بعد عملية الترميم، من خلال طرح عرضه مره أخرى بالمهرجانات الفنية.

وتابع رياض في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن فيلم قشر البندق كثير من الأجيال المعاصرة لم تشاهده وإعادة ترميم الفيلم وعرضه، هو فرصة رائعة، خاصةً أن الفيلم كان يمثل طفرة وقت عرضه، وكان يمثل سينما شبابية بكافة مفرداتها ومصطلحاتها، ويعتبر بمثابة حالة فنية مختلفة عن باقي الأفلام في ذلك الوقت.



وأوضح أن ترميم الأعمال الفنية شيء مهم لحفظ التاريخ الفني المصري لكل الأجيال، وهو ما يمثل أهمية قصوي للفنان والجمهور وكل عناصر الصناعة.



يشار الى أن فيلم "قشر البندق"، تم ترميمه وعرضه خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وأيضاً ضمن فعاليات الدورة الـ ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.