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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد سيدات الزمالك يهزم الزهور بنتيجة 30-20

يد سيدات الزمالك
يد سيدات الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات " على نظيره الزهور بنتيجة 30 - 20، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزهور بنتيجة 14 - 12، وفي الشوط الثاني استطاعت لاعبات الزمالك تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 30 - 20.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، ‎محمد عبد السلام مديراً فنياً، محمد الأحمر مدرباً عاماً، محمد مصطفي مدرباً لحراس المرمى،حبيبة هشام أخصائياً للعلاج الطبيعي، ساجد  عمرو مخططاً للأحمال، مؤمن مصطفي محللاً للأداء،هبة حسنين مديراً إدارياً، سارة محمد إدارياً".

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