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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

دبلوماسيون أمريكيون يلتقون بزعيم "هيئة تحرير الشام" في دمشق

أحمد الشرع، المعروف
أحمد الشرع، المعروف باسم ابو محمد الجولاني
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قال مسؤولون أمريكيون، إن كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية زاروا، العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة، والتقوا بزعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف باسم ابو محمد الجولاني، بحسب ما ذكر موقع "آكسيوس" الأمريكي.

وكان هذا أول لقاء علني بين الدبلوماسيين الأمريكيين والشرع بعد سقوط النظام السوري.

وتصنف الحكومة الأمريكية "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، والشرع، كإرهابيا وهناك مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه.

ووصف مسؤول أمريكي الاجتماع مع الشرع بأنه "جيد ومثمر".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الوفد الأمريكي وصل إلى دمشق، صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا منذ أكثر من عقد.

وكانت الزيارة جزءًا من استئناف التعامل الدبلوماسي الأمريكي مع سوريا بعد سقوط النظام السوري.

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