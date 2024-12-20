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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعيين شريف خليل مدرباً للزمالك 2005 خلفاً لأسامة عبدالله

الزمالك 2005
الزمالك 2005
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كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين شريف خليل مدرباً لفريق الشباب مواليد 2005، خلفاً لأسامة عبد الله مدرب الفريق السابق، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، والاتفاق مع الكابتن حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاعات الكرة.

وأكد بدر حامد، أن شريف خليل بدأ مهام عمله، وسيقود الفريق فنياً يوم الأحد المُقبل أمام القناة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأخير في الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للشباب.

ووجه بدر حامد الشكر لأسامة عبد الله على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً التوفيق والنجاح لشريف خليل المدرب الجديد لفريق الشباب مواليد 2005 في مهمته مع القلعة البيضاء.

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