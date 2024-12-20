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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد عبدالشافي يشارك فى جزء من التدريبات الجماعية للزمالك

محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
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شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.
وشارك محمد عبد الشافي في الفقرة البدنية والتأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للفترة المُقبلة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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