غدا.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إقامة سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق، والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارية الداخلية والغرفة التجارية بالشرقية لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية تناسب الجميع.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده الإستعدادات النهائية لإفتتاح السوق واستقبال المواطنين والمُقرر غداً السبت والأحد لشراء إحتياجاتهم بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق ولرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

أكد المحافظ على ضرورة التنظيم الجيد للسوق وتزويده بكافة السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في حياته اليوميةبما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات وتقديمها للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب الجميع.

شدد المحافظ على ضرورة وضع لافتات مدون عليها أسعار المنتجات داعياً أبناء المحافظة إلى الإقبال على السوق للحصول علي إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والإستفادة من التخفيضات وجوده المنتجات المعروضه.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ووائل عنان الأمين العام للغرفة التجارية بالشرقية ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان .