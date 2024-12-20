زي النهارده.. فوز «بيج رامي» بلقب مستر أولمبيا 2020

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 20 شهر ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية المهمة

ونقدم لكم أبرزها :

في عام 1192دوق النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنجلترا ريتشارد الأول، وهو في طريقه إلى موطنه في إنجلترا وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة.

وعام 1334 - انتخاب البابا بندكت الثاني عشر.

وعام 1522 سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام ستة أشهر.

عام 1803 الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الولايات المتحدة التي قامت بشرائها.

1917 ـ تأسيس الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي).

عام 1970 اندلاع أعمال شغب كوزا احتجاجًا على الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا.

وعام 1973 اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو وذلك بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة مدريد.

وعام 1982 - ياسر عرفات ومعه ما يقارب الأربعة آلاف مقاتل فلسطيني يغادرون مدينة طرابلس وذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

1989 - الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.

عام 1995 -قوات حلف شمال الأطلسي تبدأ بالانتشار في البوسنة والهرسك وذلك لإحلال السلام بعد الحروب الدموية التي جرت بين العرقيات الصربية والكرواتية والمسلمة.

عام 1999 مققاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.

2001 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يحث العراق على الإطلاق الفوري لكافة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من جنسيات أخرى من السجون العراقية.

عام 2013 إخلاء سبيل رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي بموجب عفو رئاسي خاص بعد عشر سنوات من سجنه.

عام 2014 نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.

2015 - نادي برشلونة الإسباني يتوج بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2015 بعد فوزه 0/3 أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

2016 مقتل أكثر من 30 شخصاً جرّاء احتجاجات شعبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا المنتهية ولايته.

انفجار متجر للألعاب النارية يسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 59 آخرين شمال العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

2020 - فوز ممدوح السبيعي المعروف باسم «بيج رامي» بلقب مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي يفوز بالبطولة.