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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية |الأمطار تتسبب في إلغاء مباراة مودرن والاتحاد السكندري في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألغت اليوم المباراة المقرر لها بين فريقي الكرة النسائية لنادي الاتحاد السكندري ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في دوري المصري الممتاز .


حيث تم إلغاء المباراة على ملعب وابور المياه بالإسكندرية ، وذلك  بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار .

و تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري لكرة القدم النسائية، وذلك بعد بدأها امس الخميس.

وشهدت هذه الجولة مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

و تضمنت اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الكرة النسائية ٦ مباريات، وهي كالآتي:

اتحاد بسيون ضد المعادى و اليخت - ملعب نادى اتحاد بسيون - 14:30
 الاتحاد السكندرى السكندري ضد مودرن سبورت - ملعب وابور المياه بالإسكندرية - 14:30

الجونة ضد الزمالك - ملعب دار ضباط الوقود - 14:30

بيراميدز ضد المقاولون العرب - ملعب فرعى الدفاع الجوي - 14:30

مسار إف سي ضد زد إف سي - ملعب رايت تو دريم - 14:30

بالم هيلز ضد الأهلى -  ملعب بالم هيلز - 14:30

الكرة النسائية الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية الاتحاد السكندري مودرن سبورت دوري المصري