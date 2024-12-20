وزير الداخلية الفرنسي يدعو لاتخاذ أقصى درجات اليقظة خلال احتفالات أعياد الميلاد

حث وزير الداخلية الفرنسي المنتهية ولايته برونو ريتايو، اليوم الجمعة، المحافظين ومدراء الأمن على "اليقظة القصوى"، خلال احتفالات أعياد الميلاد.

وجاء في مذكرة أصدرها لمدراء الأمن، أنه نظرا لمستوى التهديد الإرهابي المرتفع الذي لا يزال يثقل كاهل البلاد، فضلا عن تزايد التوترات على المستوى الدولي. وذلك في الفترة ما بين 24 و24 مارس 2024 و2 يناير 2025 خلال عطلتي نهاية العام ورأس السنة.

ودعا الوزير الفرنسي المسؤولين إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة في جميع أنحاء البلاد، خاصة خلال التجمعات المتعلقة بالأعياد الدينية.