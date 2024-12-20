ناشئات المقاولون 2009 تحقق فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي

حقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2009 انتصارًا ساحقًا على نظيره نادي البنك الأهلي، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 5-1.



افتتحت التسجيل أمل محمد إبراهيم، تلتها أهداف ملك محمد أحمد، وزينب أحمد أمام، التي أحرزت هدفين متتاليين، لتختتم ملك محمد أحمد النتيجة بخامس الأهداف.

يعمل الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني، مع إشراف الكابتن مجدي مصطفى على جهاز الكرة النسائية، حيث يقود الفريق المدرب الكابتن مصطفى علي عبد الرحمن، وتسانده المدربة الكابتن إيمان السيد عبد المنعم مراد، كما يساهم الكابتن محمد يحيى في تدريب الحراس، ويدير التأهيل والإصابات دكتور ميران محمود القط، بينما تتولى الكابتن آية أيمن إبراهيم مهمة إداري الفريق.