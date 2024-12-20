بالأسماء.. ننشر حركة سكرتير العموم والمساعدين على مستوى المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تفاصيل حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها اليوم، و تضمنت ١٨٤ قيادة محلية ، حيث تضمنت الحركة تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من محمد نور سكرتيرا عاماً للجيزة وجيهان مسعود سكرتيراً عاماً للإسكندرية ومجدي الوصيف سكرتيراً عاماً لمطروح وضياء قطب سكرتيراً عاماً للمنوفية وفاطمة ابراهيم سكرتيراً عاماً لبورسعيد وعدلي أبو عقيل سكرتيراً عاماً لأسيوط وأحمد وزيري سكرتيراً عاماً للأقصر وكامل غطاس سكرتيراً عاماً للفيوم وكمال سليمان سكرتيراً عاما للبحر الأحمر.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الحركة المحليات الجديدة تضمنت تعيين عدد من سكرتيري العموم المساعدين وهم محمد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وطارق أبو العطا سكرتير عام مساعد القليوبية وأحمد حبيب سكرتير عام مساعد الإسكندرية وحسين السني سكرتير عام مساعد مطروح و أسامة رزق سكرتير عام مساعد البحيرة وعبدالله عزت سكرتير عام مساعد المنوفية وعبدالله عاشور سكرتير عام مساعد دمياط وعبد العال البدري سكرتير عام مساعد السويس ومحمد عقل سكرتير عام مساعد شمال سيناء وأحمد جميل سكرتير عام مساعد المنيا وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد أسيوط وهشام الشيمي سكرتير عام مساعد الأقصر و إيهاب نافع سكرتير عام مساعد الوادي الجديد.