الكرة النسائية |مسار يواصل تألقه ويهزم زد ب 3 أهداف نظيفة في الدوري

استطاع فريق الكرة النسائية بنادي مسار بقيادة كابتن أحمد رمضان جاد، أن يهزم فريق زد بقيادة الكابتن محمود خلف على ملعب وايت تو دريم ، في المباراة التي جمعتهم ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الممتاز.

مسار يسحق زد

تغلب مسار على نادي زد في مباراة قوية بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

واستطاع نادي مسار حتى الان ان يتغلب على جميع منافسيه في الدوري الممتاز ليواصل تألقه وتحقيق نقاط جديدة تؤهله لصدارة الدوري .

كان فريق مسار قد جقق نجاحات متتالية أبرزها واهمها مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وبعدها فاز الفريق في كافة مبارياته في الدوري الحالي وكان أبرزها إلحاقه الهزيمة لفريق الاهلي لتكن الخسارة الأولى للفريق رغم تألقه وتميزه وفوزه على كل الفرق في الدوري .

ويستعد حاليا فريق مسار لاستكمال مبارياته في الدوري على ان تكون أولى المواجهات أمام فريق بيراميدز .

تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي .



