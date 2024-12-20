نيقولا معوض يغني بالتركي لأول مرة في Just Before I Fall Asleep



منذ أيام قليلة، نشر النجم نيقولا معوض على صفحته عبر انستجرام فيديو غامض يجمعه مع النجمة التركية أيلين ييليز، واختلفت التعليقات حول إن كان الفيديو تمهيدًا لفيلم أو مسلسل جديد، أو دعاية لشركة أزياء عالمية، ليعلن معوض أخيرًا أن الفيديو عبارة عن مقطع تشويقي لفيديو كليب يحمل اسم Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep)، وفيه يغني معوض باللغة التركية لأول مرة.

فيديو كليب Just Before I Fall Asleep من إنتاج Ada Music وإخراج رواد ضو، وتم تصويره في لبنان خلال يومين مطلع شهر سبتمبر الماضي.

يعتبر نيقولا معوض من النجوم العرب القادرين على التحدث وأداء الأدوار بلغات ولكنات متعددة، فبالإضافة إلى قدرته على أداء لكنات عربية متنوعة، فقد أدى أدوارًا باللغات الإنجليزي والفرنسي والروسية، وحاليًا التركية للمرة الأولى.

ومؤخرًا قام نيقولا معوض بتقديم الحلقة الاستثنائية "كلام رجال" من برنامج كلام نواعم بالمشاركة مع آسر ياسين وسامر إسماعيل وناصر الدوسري، كما انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" الذي يقوم ببطولته بالمشاركة مع مرام علي، ويحكي المسلسل قصة امرأة تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.

نيقولا شارك مؤخرا في الموسم الرمضاني الماضى في مسلسل الحشاشين بدور الشاعر والعالم عمر الخيام كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل دولي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات العربية سوف يعلن عن تفاصيله قريبًا.