الكرة النسائية |الأهلي يسحق بالم هيلز ويواصل تصدر الدوري ب 33 نقطة

انتهى منذ قليل لقاء جمع بين فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي ونظيره فريق بالم هيلز، على ملعب نادي بالم هيلز، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالدوري الممتاز.

الأهلي يحصد ٣ نقاط جديدة

استطاع الأهلي أن يهزم مضيفه ب ١١ هدفا نظيفا والوصول إلى النقطة ٣٣ بجدول ترتيب المسابقة التي يشارك بها للمرة الأولى.

أحرز الأهداف كل من شارتي روبن وحبيبة عصام والكسندرا جورجيفيتش واشرقت عادل ولولو نصر ومنه طارق وحبيبة عمر وميا دردان.

حقق الأهلي سلسلة انتصارات متتالية منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت واتحاد بسيون مرورا بالفوز على الاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز والبنك قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٦ هدفًا فيما تلقت شباكه خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة.

يضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.