الكونغو الديمقراطية تشهد تغييرات واسعة في قيادة الجيش على خلفية تصاعد العنف

في خطوة مفاجئة، أجرى الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تعديلات واسعة النطاق في قيادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في ظل تصاعد وتيرة العنف في شرق البلاد، والتقدم الذي تحرزه حركة "23 مارس" المتمردة، لا سيما في إقليم لوبيرو بشمال كيفو.

أعلن التلفزيون الرسمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال كريستيان تشيوي سونغشا، إلى جانب العشرات من كبار الضباط العسكريين. ويعتبر هذا التغيير هو الأكبر من نوعه في السنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

لم يكشف الأمر الرئاسي الذي بثه التلفزيون الرسمي عن الأسباب المباشرة لإقالة الجنرال تشيوي سونغشا، الذي تم استبداله بالفريق أول جولز بانزا مويلامبوي.

وشملت التغييرات أيضاً إقالة رئيس الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى معظم ضباط القيادة، بمن فيهم المسؤولون عن العمليات الأمنية في شرق البلاد، حيث تشن حركة "مارس 23" المتمردة هجمات متواصلة.

جدير بالذكر أن آخر تعديل عسكري كبير في جمهورية الكونغو الديمقراطية كان في شهر أكتوبر من العام 2022، عندما قام الرئيس تشيسيكيدي بتعيين الجنرال تشيوي سونغشا رئيساً للأركان، في إطار إصلاحات دفاعية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز كفاءة الجيش.