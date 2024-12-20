اعتماد أكبر حركة تغييرات فى تاريخ المحليات.. تتضمن 184 قيادة بالمحافظات

منال عوض: تعيين 9 سكرتير عموم و13 سكرتير عام مساعد و59 قيادة جديدة وإنهاء خدمة 14 آخرين وترقية 25 قيادة إلى العليا والممتازة ونقل 55 قيادة محلية



اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أكبر حركة تغيرات فى تاريخ المحليات والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد ، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لحوالى 55 قيادة محلية ، كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات آخري إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات .

أشارت منال عوض إلي أن الحركة تضمنت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من المتقدمين في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطنين فى جميع المحافظات والاستماع الي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .

وأكدت د.منال عوض علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات المحليات فى مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية حيث تم استبعاد عدد من القيادات لتدني الأداء في عدد من الملفات الخدمية .