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الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علاء عبدالعال يُعلن تشكيل الجونة أمام إنبي في الدوري

الكابتن علاء عبدالعال
الكابتن علاء عبدالعال
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أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي في الخامسة من مساء اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الجونة :
حراسة المرمى: محمود علاء.
الدفاع: أليو جاتا – أحمد سام – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا.
الوسط: بلال السيد – أكيم فافور – عبدالجواد تعلب.
الهجوم: علي الزاهدي – حسام إيفونا – أوجو صامويل.
ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – عصام صبحي – رضا صلاح – محمد محمود – سيف الدين شيكا – أحمد عبدالرسول – نور السيد – حسن ياسين – أرنو راندريانانتيناينا.

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