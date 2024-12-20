الولايات المتحدة تُعلن مقتل زعيم داعش في غارة جوية بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قواتها شنت غارة جوية أسفرت عن مقتل زعيم داعش أبو يوسف في محافظة دير الزور بشرق سوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن أحد عناصر داعش الآخرين قتل أيضا في الضربة.

وأضافت في بيان: "كما ذكرنا من قبل، فإن الولايات المتحدة، بالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لداعش بالاستفادة من الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيله. ويحاول أكثر من 8000 من عناصر داعش المحتجزين حاليا في منشآت في سوريا الخروج. وسنستهدف هؤلاء القادة والعناصر بقوة، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون إجراء عمليات خارج سوريا."