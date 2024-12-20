معسكر لمنتخب المصارعة الرومانية بالصين قبل بطولة أفريقيا

توجهت منذ قليل، بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إلى الصين، للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 3 أشهر، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 5 مايو المقبل بالمغرب.

وتضم بعثة المنتخب الوطني كل من عبد اللطيف منيع ومحمود خالد وعماد أشرف لاعبي المنتخب المصري للمصارعة الرومانية.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، وهي أول مشاركة رسمية للمنتخب بعد أولمبياد باريس 2024.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمنتخبات الوطنية من أجل النهوض بالمستويات الفنية وتحقيق نتائج مميزة في البطولات الدولية والقارية.