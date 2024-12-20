مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1-مديرية العمل ببني سويف..

نظمت مديرية العمل ببني سويف زيارة إلى مركز التدريب المهني شرق النيل لمتابعة برنامج التجريب المهني على مهنة التبريد والتكييف، والاستماع الي الشرح العملي والنظري من محمد فتحي مدرب التبريد والتكييف ، بحضور احمد معوض وكيل المديرية، وعامر هاشم مدير بحوث العمالة والتدريب بالمدرية...وكذلك حضور ختام برنامج التدريب على مهنة التفصيل والخياطة... وأوضح وكيل المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل .

2-مديرية العمل بدمياط



نظمت مديرية العمل بدمياط ندوة عن السلامة والصحة المهنية فى المنازل، وذلك بالوحدة الصحية بالغيمية وبحضور عدد 250 من المواطنين... و تحدث فى تلك الندوة د.جيهان زهران، وفتحى خليل عن الخدمات التى تقدمها المديرية من فرص عمل..وندوة عن التدريب على بعض المهن، بمركز شباب الروضة ،وبحضور 100 من المواطنين، كما شاركت مديرية العمل بدمياط بندوة عن الخدمات التى تقدمها المديرية فى مجال الخدمات التى تقدمها المديرية من فرص العمل المتاحة للشباب و التدريب على المهن المختلفة،تحدث فى هذا المجال هادي رمضان، وذلك بمركز شباب البدراوى التابع لمركز كفر سعد وبحضور 100 من المواطنين، وكما تحدث فى نفس المجال، سيد الدقناوى بمركز شباب السيالة ،و بحضور عدد 250، من المواطنين..صرح بذلك فتحي التلاوي مدير مديرية العمل بدمياط ..

3-مديرية العمل بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر "المدرسة الثانوية الصناعية بمنفلوط"، بمشاركة عدد (145) طالب، حيث تناولت الندوة، السلامة والصحة المهنية، أهدافها، ومبادئها، وخطط الطوارئ، والمخاطر البيئية في بيئة العمل، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مرحلتي التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، فضلاً عن أهمية توعية الطلاب من أجل الحفاظ على أرواحهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأضاف مدير المديرية، أنه حاضر في تلك الندوة، ك.نادر أنيس، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمنفلوط.

4-مديرية عمل الشرقية

تابعت مديرية العمل بالشرقية الإختبار العملي والنظري لختام برنامج التدريب المجاني على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 10 متدربات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة في قرية شبرا العنب بمدينة منيا القمح.. واوضح أحمد عبد الهادي مدير المديرية أنه المتدربات الخريجين سيحصلن على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، مشيراً إلى أنه يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، وتوفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، فضلاً عن التنسيق لتوفير فرص عمل بالمصانع وشركات القطاع الخاص .وذلك بحضور: النائبة مي غيث عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، وخالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، وعبدالناصر عبدالشفيع. مدير مكتب عمل منيا القمح ، ومحمد عامر. مفتش بمكتب عمل منيا القمح، ومحمد الجبالي رئيس قسم التفصيل بالعربة المتنقلة، وسوزان حسن جيرة الله مدير جمعية أولي النهى الخيرية لتنمية المجتمع المشهرة برقم 3649 لسنة 2021



5-مديرية العمل بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، برنامج يوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمقر كلية العلوم بجامعة المنصورة ، بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، ضمن فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بحضور 130 من العاملين والطلاب بالكلية والجامعة، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، والدكتور أسامة ابراهيم العيان عميد كلية العلوم، وبمشاركة الدكتور محمد ابو النور وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدي الاتربي مدير مركز الخدمة العامة للسلامة والصحة المهنية، والدكتورة اماني رامز مدير وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم، والدكتور ابو الفتوح حسن مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتور شادي الدفراوي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، والكيميائى حسن حجازى استشاري وخبير سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل، والكيميائى علاء الدين عطية رئيس جمعية زمالة الكيمياء المصرية، والدكتورة افنان عطية مدرس مساعد تمريض العناية الحرجة والطوارئ، وذلك في إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية داخل المحافظة تحت إشراف الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.. وأوضح أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية في تقرير للوزارة، أن ذلك البرنامج يأتي في اطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران المديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

6-مديرية العمل بالجيزة :

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، تناولت مخاطر بيئة العمل وبالأخص المخاطر الكيميائية والميكانيكية وذلك بشركة فليكس باك لصناعة العبوات الدوائيه، بمنطقة 6 أكتوبر ، يأتي ذلك بمشاركة عدد 20 من العاملين بالشركة ، حيث تسعى المديرية إلى تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشأة ذاتها بالإضافة إلى المترددين عليها، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها ، تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأضاف مدير المديرية أن الندوة جرت فعالياتها برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، والكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والكيميائية رباب عويس مدير المكتب ، وألقي الندوة الدكتورة أميرة محمود مفتش المكتب..

7-مديرية العمل بالإسماعيلية ..

لتعزيز فرص العمل وتطوير الكوادر الشابة، عقدت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة حسن رداد مدير المديرية لقاءًا تنسيقيًا داخل مركز التدريب المهني التابع للمديرية مع شركة رائدة في مجال صناعة الملابس الجاهزة. بهدف وضع اللمسات النهائية على بروتوكول تعاون يهدف إلى تدريب وتشغيل أكثر من 4000 شاب وشابة خلال عام في هذا القطاع الحيوي.وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ويلبى آمالهم وطموحاتهم ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات...حضر اللقاء مجموعة من قيادات والمديرية : دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني ،و سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي، وابراهيم حلمى مدير العلاقات العامة ،كما شارك في الزيارة محمد نجاتى رئيس مجلس إدارة شركة اوراجلو ايجيبت لصناعة الملابس الجاهزة ، وسيد الظواهري مدير أمن المصنع ،و محمد عبدالله مدير شئون العاملين بالمصنع .

8-مديرية العمل بالمنوفية ..



عقد مدير مديرية العمل بالمنوفية برئاسة عماد سعيد، اجتماع في مكتبه بديوان عام المديرية، مع أصحاب شركات الحاق العمالة بالخارج بالمنوفية

للوقوف على آخر موقف لهذه الشركات ومتابعة نشاط كل شركة ومدى تطبيق الاشتراطات القانونية اللازمة والتأكيد على التعاون لتوفير فرص العمل اللائقة لراغبي العمل بالخارج من أبناء المحافظة بما يحافظ على حقوقهم ويحقق رغباتهم ويتماشي مع القوانين المنظمة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالداخل والخارج ، وحضر الاجتماع ياسمين خميس مدير وحدة الحاق العمالة بالخارج بالمديرية.

9-مديرية العمل بالشرقية ..

فى إطار حرص وزارة العمل على تقييم بيئة العمل وتقدير الملوثات بها للحد من مخاطرها،قامت الادارة العامة لتامين بيئة العمل بالادارة المركزيه للسلامة والصحة المهنية بالوزارة تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ورئيس الاداره المركزيه للسلامة والصحه المهنيه ، ومدير مديرية عمل الشرقيه ، نظمت مديرية العمل بالشرقية اجتماع مع اخصائى ومفتشى السلامة والصحه المهنيه بمديرية عمل الشرقيه بمقر بمقر مركز تدريب مهني النحال، لمراجعة استخدام أجهزة قياس بيئة العمل وعمل حصر بالاجهزه الموجوده بوحدة البحوث ومكاتب السلام والصحه المهنية بالمديرية وذلك لتحديد حالة الاجهزة وصلاحيتها وتحديد احتياجات المديريه الفعلى من أجهزة القياس...شارك فى الاجتماع من ادارة تامين بيئة العمل بالوزارة مهندس/ اسلام حمدى ابراهيم ومهندسه/ هويدا سعيد ، بالاشتراك مع مهندسة/ رحاب عبد الحميد، مدير إدارة السلامة والصحه المهنية بمديرية عمل الشرقية ،وباحثى ومفتشى السلامة والصحة المهنية بادارة ومكاتب السلام والصحة المهنية بمديرية عمل الشرقيه ، وأكد أحمد عبد الهادي مدير مديرية عمل الشرقيه حرصه على توفير كامل الدعم لحل اى معوقات بخصوص أجهزة القياس الميدانيه وذلك لضمان جودة وفاعلية القياسات الميدانيه ووضع توصيات للسيطرة على الملوثات التى تتخطى الحدود المسموح بها مما يساهم فى توفير بيئة عمل أمنة لسلامة العمال والحفاظ على صحتهم.

10- مديرية العمل بأسوان..



استقبل مركز تدريب مهني المحمودية التابع لمديرية العمل بأٍسوان، المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة ببنبان أسوان ، حيث تفقد الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز على المهارت التي يحتاجها سوق العمل، وهي برامج تهدف إلي تنمية المهارات الفنية لأبناء قري المنصورية و الرقبة وبنبان قبلي وبحري، علي مهن يحتاجها سوق العمل وذلك وفق البروتوكول المنعقد مع مديرية العمل و مستثمري الطاقة ومؤسسة رؤية الحياة ، و تم تفقد جميع البرامج التدريبية المنعقدة، وعددها 6 برامج وهي صيانة المحمول _ صيانة الحاسب الالي _ صيانة الأجهزة المنزلية _ صيانة اجهزة التبريد والتكييف _ صيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار والريسيفر _ كهرباء سلسيون.. ليصل عدد المتدربين المستفيدين من هذه البرامج 48 متدربا من شباب وشابات القري المستهدفة ، وحيث يتلقي المتدربين تدريبات نظرية وعملية داخل الورش وخارجها وذلك بتوفير زيارات ميدانية في عدد من المواقع ،لتطبيق نظام المعايشة ، كما يتلقي المتدربين بالإضافة إلي ذلك تدريبات علي المهارات الحياتية وريادة الأعمال و إعادة التدوير.. وأوضحت ليلي عطا الله اسماعيل مدير المديرية أن مديرية العمل بأسوان ومن خلال المواقع التدريبة التابعة لها لا تألوا جهدا في تقديم الخدمات التدريبية المجانية لشباب الخريجين والوصول للمناطق الجغرافية البعيدة والمحرومة من الخدمات التدريبية بهدف اعداهم لسوق العمل . مشيرةً إلى أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقد شارك بالزيارة وتفقد الورش التدريبية: حسام سلطان _ المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الطاقة ببنبان ، وربيع البرديسي _ رئيس مجلس إدارة مؤسسة رؤية الحياة ، وياسر الحامدي _ رئيس مجلس أمناء لمؤسسة رؤية الحياة ، و وائل عبد العظيم _ المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية الحياة بأسوان ، و تيسير حسن _ مدير إدارة التدريب بالمديرية.