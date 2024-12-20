البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب يسلط الضوء على علاقة الفن بالفلسفة

وسط أجواء ثرية بالإبداع والتفكير النقدي، سلَّط معرض جدة للكتاب 2024 الضوء على العلاقة المتشابكة بين الفن والفلسفة من خلال ورشة عمل مميزة قدَّمها الدكتور بدر الدين مصطفى. الورشة، التي كانت جزءاً من البرنامج الثقافي للمعرض، جمعت تحت سقفها نخبة من الفنانين التشكيليين، المهتمين بالمجال الأدبي والفلسفي، وصُنَّاع الأفلام، في نقاش فكري ممتع وملهم.

وفي حديثه، أشار الدكتور مصطفى إلى أن الفلسفة تُعنى بفهم العالم عبر التفكير النقدي والتحليل العقلي المجرد، وأوضح أن القوانين التي تحكم المجتمع هي ذاتها التي تُشكِّل لغته وإدراكاته ومفاهيمه وقيمه وفنونه، وقال: "على ضوء هذه القوانين، برزت ثقافتنا مثالاً على وجود نظام متكامل، وجميع معارفنا وفنوننا تدين لهذا النظام".

وأضفى مصطفى بُعدًا عملياً على الورشة من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بما في ذلك الرسومات والصور والأفلام، وناقش كيفية تناول الفلسفة لهذه الأعمال لخلق مفاهيم متعددة، وعلَّق: "الفن دائمًا مجال للتأويل، حيث تتعدد وجهات النظر حوله. لا يمكننا محاكمة الفن فلسفياً، ولكن من المشروع قراءة الفن من زاوية فلسفية".

وعلى مدار أيامه، شهد معرض جدة للكتاب 2024 إقبالاً كبيراً من الزوار وضيوف البرنامج الثقافي، الذين تفاعلوا مع فعاليات ثرية شملت ندوات وورش عمل وأمسيات شعرية وحديث كتاب. هذا التفاعل أسهم في إبراز المعرض بوصفه منصة ثقافية تجمع بين الأدب والفن والفكر، وسط حضور مميز لأسماء بارزة من داخل المملكة وخارجها.

ويستمر المعرض في استقبال زواره حتى يوم السبت 21 ديسمبر الجاري، ويمكن للزوار الحضور يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة، حيث تبدأ الزيارة من الساعة 2 ظهراً. لا تفوتوا الفرصة لاكتشاف أحدث العناوين والفعاليات الفكرية والثقافية.