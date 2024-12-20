«الشيخ علاء».. مفاجأة الفنان أحمد عزمي لجمهوره في رمضان

كشف الفنان أحمد عزمي عن تفاصيل الشخصية الجديدة التي يجسدها، في مسلسل "ظلم المصطبة"، والمشارك بموسم رمضان المقبل.

ونشر الفنان أحمد عزمي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور له من التحضيرات للشخصية الجديدة، ليشارك بها جمهوره.

وعلق الفنان احمد عزمي على الصور "ظلم المصطبه الشيخ علاء اللهم ارزقنا القبول

الشركه المتحدة رمضان ٢٠٢٥ للمخرج هاني خليفه".

منشور الفنان أحمد عزمي

المسلسل بطولة ريهام عبدالغفور، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، دياب، أحمد عزمي، بسمة، قصة ومعالجة أحمد فوزى صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، والإخراج هاني خليفة.

يشار أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تدخلت بترشيح الفنان أحمد عزمي للمشاركة في الأعمال الفنية، بعد نشر الاخير بيان علي صفحته الشخصية يشكو فيه قلة المشاركات الفنية، في مبادره من الشركة المتحدة لدعم كافة الفنانين المقلين في المشاركات الفنية.