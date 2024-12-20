قصور الثقافة تصدر ديوان "قبضة ضغط الدم والعصافير اللي هناك" للشاعر محمد على عزب

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ديوان جديد بعنوان "قبضة ضغط الدم والعصافير اللي هناك" للشاعر والناقد محمد على عزب، وذلك ضمن سلسلة أصوات أدبية.

يتضمن الديوان 21 قصيدة، تتسم بالرؤيا الشمولية للتراجيديا الاٍنسانية، تتابع القصائد في تسلسل درامي فهي مواقف متنوعة تعيشها ذات اٍنسانية واحدة، ذات متعبة لكنها مشاكسة لا تستسلم، قبضة ضغط الدم هي قبضة المرض العضوي ومكابدات الواقع المعيش، والعصافير اللي هناك هي صوت الحلم الذي ينادي الذات الشاعرة التي تبحث عن وتعلي من قيمة كل ما هو اٍنساني في مواجهة القبح والمسخ والزيف، واٍن كان الديوان ينظلق من بؤرة الذات فاٍن الشاعر يقوم بتذويت الهم العام أي جعله جزءا من الهم الذاتي، يدمج الشاعر في قصائده بين تفاصيل اليومي والمعيش وبين الحلمي والمتخيل.

يدمج الشاعر في لغة قصائده العامية بعض مصطلحات ومفاهيم العلوم التطبيقية جنبا اٍلى مع مجازات الشارع في سبيكة لغوية واحدة، والبنية الدرامية في هذا الديوان تعتمد على السرد الشعري الحكائي.



ومن أجواء ديوان "قبضة ضغط الدم والعصافير اللي هناك"

أنا أصلا من يومي اتنين

واحد أرضي .. والثاني سماوي

الأرضي

ممكن تشوفوه

هيكل عظمي

هربان من معمل تشريح

بيدوَّر

ع اللي سرق لحمه وجلده

بسم الأرض

ومصمم اٍنه يجيبه

ماشي يدوَّر

ويقول للِّي يقابله

خد بالك

فيه عربيه بتجري ورانا

بيسوقها

تاجر روبابيكيا

متنكَّر

في ملابس حارس ليلِي

يسرق ذاكرة الناس

ويورَّدها

لِوِرَش تصنيع مكياج عصافير الزينه

الخرسا

وقرود السيرك

خد بالك

كل التحاليل

اللي بتطلع من معملهم

مضروبه

الحمض النووي بتاع أرنب

ورسم القلب بتاع دبدوب م القطن

خد بالك

دا الاٍنسان

مش مجرَّد ساكن

الاٍنسان جزء أصيل

من تضاريس الأوطان

أما قريني الموجود في السموات

نجم قديم متفجَّر

من كام ألف سنه

والنور الي بيوصلكم منه

ذكراه

اللي اتحفرت

في جبين السموات

ذكراه الحيه

اللي قرينًه الأرضي

بيراهن على قدرتها

على قص أثر أقدام القاتل

كشف المستور

تحرير العمر الجاي

والأحلام الحيّه

المدفونه فْ قبر جماعي

وهذا الديوان هو الديوان السابع للشاعر والناقد محمد علي عزب حيث صدر له قبل ذلك ستة دواوين هي: "أوراق خريف العشق" و"بعلم الوصول" و"تشخيص على مسرح مكشوف" و"ملامح بتكره البراويز" و"عمرك حلم مش للصيد" و"لعب أجد من الجد".

وفي النقد صدر له ثلاثة كتب هي: "أمل دنقل أيقونة الرفض والمفارقة" و"عن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة" و"الشعر العامي العربي .. وقضايا الشكل والمصطلح والتدوين".