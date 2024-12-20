نيفين شحاتة: مبادرات الرئيس هامة لتعزيز الاستثمار في الشباب

قالت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، إن المبادرات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية بقمة الــ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8) بالأمس هي مبادرات هامة جدًا، لأنها تعزز الاستثمار في الشباب وتعمل على دعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه في توقيت بالغ الأهمية تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية متسارعة وكان مهمًا توحيد المواقف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات وفرصة جيدة لمناقشة سبل دفع التنمية المستدامة في المنطقة ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة والعالم.



وأكدت أن تدشين هذه المبادرات الخاصة بشبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية، والخاصة بإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية هو أمر مهم جدًا.

