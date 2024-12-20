الشرطة الكورية تستجوب الرئيس بالإنابة "هان" في إطار "تحقيقات الأحكام العرفية"

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها استجوبت الرئيس بالإنابة هان دوك - سو بشأن دوره في محاولة الرئيس يون سيوك - يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسئول في الشرطة: "من بين الـ12 شخصا الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء، قمنا باستجواب 9 أشخاص، باستثناء الرئيس يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ووزير الوحدة كيم يونغ-هو".

وأضاف: "رغم طلبات الشرطة المستمرة للمثول للاستجواب، فقد مثل وزير الوحدة أمام النيابة العامة وخضع للاستجواب هناك".

وتعاونت الشرطة مع مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى ووزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في التهم الموجهة للرئيس يون وآخرين بالتحريض على التمرد وإساءة استخدام السلطة من خلال فرض الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع النواب من إلغاء المرسوم.

وبدأت النيابة العامة تحقيقا موازيا في القضية، لكنها نقلت تحقيقها مع يون ووزير الداخلية السابق لي سانغ-مين إلى فريق التحقيق المشترك في وقت سابق من هذا الأسبوع.