تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة مودرن في الدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى

أحمد صبحي

خط الدفاع

سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

سيرجى اكا، أحمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم

أسامة فيصل، ياو أنور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحي، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.